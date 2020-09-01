«Понимают, что не стоит задираться»: Лукашенко заявил о введении Прибалтикой санкций по указанию других стран

Литва, Латвия и Эстония ввели санкции против Белоруссии по указанию «более матёрых стран». Такое мнение выразил президент республики Александр Лукашенко. Он отметил, что Белоруссия рассматривает возможность применить экономические меры в ответ на ограничения. Кроме того, белорусский лидер заявил, что не допустит гражданской войны, и подчеркнул важность отношений между Минском и Москвой.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна примет экономические меры в ответ на санкции, введённые накануне Литвой, Латвией и Эстонией. Об этом белорусский лидер сообщил в ходе визита в город Барановичи.

По мнению Лукашенко, прибалтийские страны пошли на такой шаг по указанию «более матёрых стран», которые «понимают, что с Белоруссией не стоит задираться», так как в ответ Минск может закрыть границы под Брестом и Гродно и «немецкие грузы не смогут так легко попасть на Восток». В связи с этим Вильнюсу, Риге и Таллину «была дана команда» выступить против республики.

«Им дали команду «Фас!», они и вякнули из-под забора. Я так это и оцениваю», — отметил президент Белоруссии.

Также Лукашенко заявил, что в случае прихода к власти представителей оппозиции в стране «начнётся резня», а республику «порежут на куски». По словам белорусского лидера, именно подобный вариант развития событий беспокоит его больше всего.

«Я не хочу, чтобы порезали на куски мою страну, которую я лепил на обломках империи, и не хочу, чтобы порезали честных, порядочных людей, которые работали на это. Это будет не люстрация, как некоторые говорят. Это будет резня. И то, что произошло в Украине, будет цветочками», — приводит слова Лукашенко агентство БЕЛТА.

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Он также заявил, что чиновники, которые «переобулись» и вошли в состав оппозиционного координационного совета (КС), ответят за свою деятельность. По его словам, таких людей хватает в любом обществе. Лукашенко отметил, что «старался относиться к ним по-отечески», однако эти чиновники «побежали в другую сторону», когда увидели, что власть якобы может рухнуть.

«По фактам захвата власти возбуждено уголовное дело. Вот он и ответит по закону и спрятаться нигде не сможет», — сказал лидер республики.

В то же время Лукашенко пообещал не допустить в стране гражданской войны.

«Если мы начнём друг друга ломать через колено, знаете, что получится. Будет минимум гражданская война. Но не переживайте, этого не будет», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с тем глава республики заявил, что сложившаяся в Белоруссии ситуация послужила ему уроком, благодаря которому он сделал выводы, кто действительно является близким союзником страны.

«Мы с президентом (России. — RT) уже сделали эти выводы. И чтобы там ни говорили у вас, что бы ни вякали на площадях у нас, мы сохраним наше общее Отечество. Наше общее Отечество, где живут два народа от одного корня. Это Отечество от Бреста до Владивостока», — добавил он.

Президент заявил, что никогда не отворачивался от России, и назвал «медийной выдумкой» заявления о том, что он «повернулся на запад». Лукашенко сказал, что у Белоруссии и России «очень сильно увязана производственная цепочка», и отметил, что страны продолжат тесное сотрудничество, а белорусы и россияне являются братьями.

Кроме того, в разговоре с корреспондентом RT Константином Придыбайло Александр Лукашенко поблагодарил российских журналистов за их работу при освещении ситуации в республике. По его словам, ряд белорусских журналистов пытались «хайпануть» на происходящем.

«Особенность того, что у нас некоторые хайпанули на этой теме, наши журналисты, заключается в том, что они уже заранее сформировали один канал, второй, третий — коллектив. И ждали, когда революция свершится, все эти государственные деятели будут сметены и они быстренько сядут в эти кресла и будут вещать. Мы это прекрасно видели», — заявил он.

«Поэтому вы понимаете, в этот сложный период насколько важны были вы для нас. И то, что вы технически показали, и журналисты, и корреспонденты, и руководитель ваша, — это очень дорого стоит», — добавил Лукашенко.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, на которых, согласно данным ЦИК страны, победил действующий глава государства Александр Лукашенко, получив 80,1% голосов. Его главная соперница Светлана Тихановская набрала 10,1%.

После того как стали известны предварительные результаты выборов, в Белоруссии начались акции протеста недовольных результатами голосования. Демонстранты требовали ухода Лукашенко с поста главы государства и проведения новых выборов. В первые дни акции протеста сопровождались столкновениями демонстрантов с силовиками, а также задержаниями протестующих и освещавших протесты журналистов, однако позже митинги стали проходить в более мирном ключе.

Евросоюз, комментируя события в Белоруссии, сообщил, что не признаёт официальные итоги выборов президента. Также в ЕС заявили, что изучат возможность применения ограничительных мер в отношении Александра Лукашенко.

31 августа Литва, Латвия и Эстония запретили въезд Александру Лукашенко и ещё 29 официальным лицам республики.

Протесты в Белоруссии

Тем временем в Белоруссии продолжают проходить акции протеста. Так, 1 сентября на протестный митинг в Минске вышли студенты Белорусского государственного университета и Лингвистического университета. Как сообщает РИА Новости, студенты собрались на тротуаре возле здания БГУ напротив площади Независимости, скандировали лозунги и аплодировали.

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила, что милиция провела ряд задержаний.

«Могу подтвердить, что были задержания. Это были единичные задержания, массовых задержаний ни в Минске, ни по стране в целом не было», — отметила она.

Также митинг оппозиции прошёл в центре Минска в воскресенье, 30 августа, в день рождения президента страны. Демонстранты прошли по проспекту Независимости, после чего дошли до резиденции президента Александра Лукашенко. Силовики взяли здание под усиленную охрану, однако позже участники акции стали расходиться и оцепление было снято. К демонстрантам вышел помощник белорусского лидера Николай Латышенок. По данным МВД Белоруссии, во время несанкционированной акции протеста были задержаны не менее 140 человек.