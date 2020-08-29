«Исходим из того, что они состоялись»: Путин заявил о признании президентских выборов в Белоруссии

Москва исходит из того, что выборы президента Белоруссии состоялись. Об этом заявил Владимир Путин. Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что ситуация в стране стабилизируется. Вице-премьер республики Игорь Петришенко в беседе с корреспондентом RT выразил мнение, что некоторые граждане Белоруссии находятся под воздействием «информационных сетей», однако, по его мнению, этот период пройдёт и всё вернётся в привычное русло. Тем временем в НАТО вновь заявили, что учения альянса у границ Белоруссии никак не связаны с событиями внутри республики.

Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона считает президентские выборы в Белоруссии состоявшимися.

«Мы исходим из того, что выборы состоялись», — цитирует РИА Новости его слова из анонса интервью в эфире телеканала «Россия 1».

Центральная избирательная комиссия Белоруссии подвела итоги президентских выборов 14 августа. Согласно опубликованным данным, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовали 80,1% избирателей (4 661 075 человек). Второе место заняла Светлана Тихановская, получившая 10,1% голосов (588 622 человека).

После обнародования предварительных результатов выборов в Белоруссии начались масштабные акции протеста. Участники митингов требовали ухода Лукашенко с поста главы государства и проведения новых выборов. Этого же требовали члены сформированного оппозицией Координационного совета.

В первые дни акции протеста сопровождались столкновениями между силовиками и демонстрантами, однако позднее выступления недовольных итогами выборов стали проходить мирно.

Евросоюз, в свою очередь, заявил о непризнании итогов белорусских выборов и анонсировал санкции в отношении «значительного числа тех, кто ответственен за насилие в республике и фальсификацию на выборах».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 28 августа выразил мнение, что ситуация в республике стабилизируется и приходит время заниматься экономическими вопросами.

«Чтобы у нас не было споров: эта вакханалия заканчивается, надо заниматься экономикой», — сказал он.

Позднее вице-премьер Белоруссии Игорь Петришенко заявил, что оппозиционно настроенные граждане «заблудились». По мнению политика, им следует помочь вернуться «человеческое русло».

В беседе с корреспондентом RT Константином Придыбайло белорусский вице-премьер заявил, что в стране существует «определённая категория людей, которых значительно меньше и которая осталась не удовлетворена какими-то личными амбициями». Как пояснил Петришенко, эти люди находятся под воздействием «информационных сетей», которые нашли «слабые звенья», в том числе в среде молодёжи.

«Я думаю, этот период пройдёт и люди вернутся в нормальное состояние, и то общество, которое у нас было, оно продолжит существовать», — подытожил вице-премьер Белоруссии.

Ситуация у границ Белоруссии

В НАТО заявили, что текущие учения в балтийском регионе запланированы ранее и не имеют отношения к ситуации в Белоруссии. Напомним, что в середине августа Александр Лукашенко поручил Минобороны республики следить за передвижением войск НАТО в Польше и Литве и «не стесняться» выводить вооружённые силы и технику на направления их передвижения.

В альянсе, в свою очередь, заявили, что манёвры в регионе носят оборонительный характер.

«Как уже разъяснил генеральный секретарь, НАТО остаётся бдительным и готово защитить всех союзников. Наше развертывание в балтийском регионе на территории союзников НАТО носит оборонительный характер и предшествовало кризису в Белоруссии», — приводит РИА Новости слова представителя НАТО Оаны Лунгеску.

Она заявила, что Североатлантический альянс демонстрирует прозрачность в том, что касается учений и тренировочных процессов, которые планируются заблаговременно.

Reuters

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«Как, к примеру, развёртывание (самолёта разведки и наведения. — RT) НАТО AWACS для поддержки (истребителей. — RT) F-16 США и Польши во время учений», — отметила она.

Добавим, что ранее об отсутствии угрозы со стороны НАТО говорил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Однако Лукашенко вновь высказался о ситуации на западной границе республики, сравнив её с обстановкой в Советском Союзе перед Великой Отечественной войной. Во время визита в Витебскую область глава государства сказал, что тогда «Советскую армию убаюкали, и в итоге она оказалась не готова отразить агрессию».

«Я учил историю хорошо и знаю это. Поэтому делаю выводы. Для меня это был урок. Поэтому я вынужден был пол-армии привести в полную боевую готовность и развернуть, окружить фактически Гродно, чтобы они не смотрели на эту нашу жемчужину», — цитирует его Sputnik Беларусь.

Наряду с этим Лукашенко призвал жителей республики не волноваться, подчеркнув, что это его проблемы и он будет их решать.

«Но здесь (на местах. — RT) вы должны решить проблему, ибо мы лишимся всего вот этого богатства, которое мы сейчас видим», — заключил белорусский лидер.