Тихановская готова рассматривать Россию как посредника в преодолении кризиса

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила о готовности оппозиции рассматривать Россию как посредника, если белорусский политический кризис не получится решить без международной помощи.

«Если нам понадобится международное посредничество в переговорах, мы, конечно же, видим Россию как одного из участников этого процесса», — цитирует Тихановскую телеканал «Euronews».

Она отметила, что Россия — это «страна, с которой мы дружим».

Экс-кандидат в президенты также подчеркнула, что у России и Белоруссии тесные взаимоотношения.

Ранее Светлана Тихановская в интервью французской газете Monde заявила, что пока не пришло время для разговора с Россией.