Тихановская готова рассматривать Россию как посредника в преодолении кризиса

Короткая ссылка
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила о готовности оппозиции рассматривать Россию как посредника, если белорусский политический кризис не получится решить без международной помощи.
Тихановская готова рассматривать Россию как посредника в преодолении кризиса
  • © REUTERS/Vasily Fedosenko

«Если нам понадобится международное посредничество в переговорах, мы, конечно же, видим Россию как одного из участников этого процесса», — цитирует Тихановскую телеканал «Euronews».

Она отметила, что Россия — это «страна, с которой мы дружим».

Экс-кандидат в президенты также подчеркнула, что у России и Белоруссии тесные взаимоотношения.

Ранее Светлана Тихановская в интервью французской газете Monde заявила, что пока не пришло время для разговора с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить