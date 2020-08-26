Тихановская заявила, что время для разговора с Россией не пришло

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью французской газете Monde заявила, что пока не пришло время для разговора с Россией.

Ей задали вопрос, намерена ли она поговорить с российской стороной.

«Время пока не пришло, но мы открыты для диалога со всеми. Было бы замечательно, если бы Россия поддержала нашу борьбу за права, но я попрошу её, как и всех, с кем я встречаюсь, уважать наш суверенитет», — цитирует РИА Новости Тихановскую.

Ранее Тихановская отмечала, что участники протестов в Белоруссии не придерживаются антироссийского или прозападного настроя.

20 августа член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Павел Латушко заявил о готовности КС к контактам с Россией.