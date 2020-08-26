Тихановская заявила о недопустимости влияния на Белоруссию извне

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что никакое другое государство не должно оказывать влияние на решение белорусского народа.

В эфире Fox News Тихановскую спросили о возможности принятия каких-либо мер Россией в связи с ситуацией в Белоруссии.

«Наш народ хочет жить в демократической стране. Это ему решать. Я думаю, что никакое другое государство не должно оказывать влияние на решение нашего народа», — цитирует её ТАСС.

По словам Тихановской, участники протестов не придерживаются антироссийского или прозападного настроя.

Ранее Тихановская призвала власти освободить арестованных членов координационного совета оппозиции.