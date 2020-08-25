Тихановская призвала освободить арестованных членов КС оппозиции

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала власти освободить арестованных членов координационного совета оппозиции.

«Я призываю правоохранителей безотлагательно прекратить давление на членов координационного совета и освободить Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского. Не пробуйте запугать нас и сами не бойтесь идти на открытый диалог с народом, к которому призывает координационный совет», — приводит её заявление РИА Новости.

Тихановская подчеркнула, что КС выступает за урегулирование «острого политического кризиса» в Белоруссии путём диалога.

«Но вместо поиска диалога администрация уходящего президента занимается мелочными обвинениями и преследованиями. Это свидетельствует об отсутствии у чиновников и судей государственного мышления», — отметила она.

Ранее суд Заводского района Минска назначил десять суток административного ареста члену президиума КС оппозиции Белоруссии Ольге Ковальковой и лидеру забастовочного комитета МТЗ Сергею Дылевскому.

Координационный совет оппозиции Белоруссии назвал арест двоих своих членов формой давления власти.