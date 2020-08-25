КС оппозиции Белоруссии отреагировал на арест двоих членов

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Координационный совет оппозиции Белоруссии назвал формой давления власти административный арест двоих своих членов.
КС оппозиции Белоруссии отреагировал на арест двоих членов
  • Reuters

«Считаем, что административный арест является ещё одной формой давления на членов координационного совета (наряду с возбуждением уголовного дела). Вместо диалога со своим народом власть использует методы запугивания и давления», — говорится в заявлении КС.

Там добавили, что орган «представляет интересы большинства белорусов и создан для преодоления политического кризиса».

«Мы уверены, что неконструктивные действия текущих властей не смогут остановить запрос в обществе на перемены», — подчеркнули представители белорусской оппозиции.

Ранее суд Заводского района Минска назначил десять суток административного ареста члену президиума КС оппозиции Белоруссии Ольге Ковальковой и лидеру забастовочного комитета МТЗ Сергею Дылевскому.

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