КС оппозиции Белоруссии отреагировал на арест двоих членов
- Reuters
«Считаем, что административный арест является ещё одной формой давления на членов координационного совета (наряду с возбуждением уголовного дела). Вместо диалога со своим народом власть использует методы запугивания и давления», — говорится в заявлении КС.
Там добавили, что орган «представляет интересы большинства белорусов и создан для преодоления политического кризиса».
«Мы уверены, что неконструктивные действия текущих властей не смогут остановить запрос в обществе на перемены», — подчеркнули представители белорусской оппозиции.
Ранее суд Заводского района Минска назначил десять суток административного ареста члену президиума КС оппозиции Белоруссии Ольге Ковальковой и лидеру забастовочного комитета МТЗ Сергею Дылевскому.