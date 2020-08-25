КС оппозиции Белоруссии отреагировал на арест двоих членов

Координационный совет оппозиции Белоруссии назвал формой давления власти административный арест двоих своих членов.

«Считаем, что административный арест является ещё одной формой давления на членов координационного совета (наряду с возбуждением уголовного дела). Вместо диалога со своим народом власть использует методы запугивания и давления», — говорится в заявлении КС.

Там добавили, что орган «представляет интересы большинства белорусов и создан для преодоления политического кризиса».

«Мы уверены, что неконструктивные действия текущих властей не смогут остановить запрос в обществе на перемены», — подчеркнули представители белорусской оппозиции.

Ранее суд Заводского района Минска назначил десять суток административного ареста члену президиума КС оппозиции Белоруссии Ольге Ковальковой и лидеру забастовочного комитета МТЗ Сергею Дылевскому.