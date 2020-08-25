Члена КС оппозиции Белоруссии Ковалькову арестовали на десять суток

Суд Заводского района Минска назначил десять суток административного ареста члену президиума координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Ольге Ковальковой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе КС.

Reuters

«Суд назначил (Ковальковой. — RT) десять суток ареста», — говорится в сообщении. Как отмечается, защита не согласна с таким решением и намерена в пятидневный срок подать на него жалобу. Ранее Заводской суд Минска приговорил другого члена совета оппозиции — лидера забастовочного комитета МТЗ Сергея Дылевского — к десяти суткам ареста за организацию несанкционированной акции. О задержании Дылевского и Ковальковой стало известно 24 августа.