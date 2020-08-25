Члена КС оппозиции Белоруссии Ковалькову арестовали на десять суток
- Reuters
«Суд назначил (Ковальковой. — RT) десять суток ареста», — говорится в сообщении.
Как отмечается, защита не согласна с таким решением и намерена в пятидневный срок подать на него жалобу.
Ранее Заводской суд Минска приговорил другого члена совета оппозиции — лидера забастовочного комитета МТЗ Сергея Дылевского — к десяти суткам ареста за организацию несанкционированной акции.
О задержании Дылевского и Ковальковой стало известно 24 августа.