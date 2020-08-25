Члена КС оппозиции Белоруссии Ковалькову арестовали на десять суток

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Суд Заводского района Минска назначил десять суток административного ареста члену президиума координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Ольге Ковальковой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе КС.
Члена КС оппозиции Белоруссии Ковалькову арестовали на десять суток
  • Reuters

«Суд назначил (Ковальковой. — RT) десять суток ареста», — говорится в сообщении.

Как отмечается, защита не согласна с таким решением и намерена в пятидневный срок подать на него жалобу.

Ранее Заводской суд Минска приговорил другого члена совета оппозиции — лидера забастовочного комитета МТЗ Сергея Дылевского — к десяти суткам ареста за организацию несанкционированной акции.

О задержании Дылевского и Ковальковой стало известно 24 августа

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