Члена КС оппозиции Белоруссии Дылевского арестовали на десять суток
- РИА Новости
«Подвергнуть Дылевского Сергея административному взысканию в виде административного ареста на десять суток», — сказала судья Елена Капцевич.
Как уточняет агентство, Дылевского обвиняли по статье 23.34 КоАП Белоруссии — «Нарушение установленного порядка организации или проведения массовых мероприятий».
Следствие считает, что 24 августа он провёл несанкционированное массовое мероприятие на проходной МТЗ, а также призывал людей к забастовке и «публично обсуждал работу органов государственной власти».
Сам Дылевский вину не признал. Он утверждал, что пришёл пообщаться со своими друзьями.
Ранее Дылевский и другой член президиума КС оппозиции Ольга Ковалькова были задержаны в рамках административного дела.