Члена КС оппозиции Белоруссии Дылевского арестовали на десять суток

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Заводской суд Минска приговорил члена координационного совета оппозиции Белоруссии, лидера забастовочного комитета МТЗ Сергея Дылевского к десяти суткам ареста за организацию несанкционированной акции. Об этом сообщает РИА Новости.
Члена КС оппозиции Белоруссии Дылевского арестовали на десять суток
  • РИА Новости

«Подвергнуть Дылевского Сергея административному взысканию в виде административного ареста на десять суток», — сказала судья Елена Капцевич.

Как уточняет агентство, Дылевского обвиняли по статье 23.34 КоАП Белоруссии — «Нарушение установленного порядка организации или проведения массовых мероприятий».

Следствие считает, что 24 августа он провёл несанкционированное массовое мероприятие на проходной МТЗ, а также призывал людей к забастовке и «публично обсуждал работу органов государственной власти».

Сам Дылевский вину не признал. Он утверждал, что пришёл пообщаться со своими друзьями.

Ранее Дылевский и другой член президиума КС оппозиции Ольга Ковалькова были задержаны в рамках административного дела

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