В НАТО отрицают связь учений в Прибалтике с ситуацией в Белоруссии

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Военные учения НАТО в Балтийском регионе носят оборонительный характер и не связаны с ситуацией в Белоруссии, заявила представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску.
В НАТО отрицают связь учений в Прибалтике с ситуацией в Белоруссии
  • Reuters

«Наше развёртывание в Балтийском регионе на территории союзников НАТО носит оборонительный характер и предшествовало кризису в Белоруссии», — цитирует её РИА Новости.

По словам Лунгеску, НАТО заранее планирует учения и тренировочные процессы.

«Как, к примеру, развёртывание (самолёта разведки и наведения. — RT) НАТО AWACS для поддержки (истребителей. — RT) F-16 США и Польши во время учений», — отметила она.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что НАТО перебросило к границе республики 18 американских истребителей F-16.

Он отметил, что на территории Польши и Литвы происходит «серьёзное шевеление войск НАТО».

20 августа глава Минобороны Белоруссии поручил провести масштабные тактические учения на гродненском направлении. Боевые подразделения белорусской армии на западных рубежах были приведены в боеготовность.

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