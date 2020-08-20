Белоруссия проведёт тактические учения на гродненском направлении

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин поручил провести масштабные тактические учения на гродненском направлении.

«Мною принято решение о проведении комплексного тактического учения с войсками Западного оперативного командования на гродненском тактическом направлении», — сказал он.

По словам министра, решение утверждено президентом республики Александром Лукашенко.

Планируется, что в ходе манёвров войска отработают вопросы подготовки и ведения обороны.

Ранее сообщалось, что боевые подразделения белорусской армии на западных рубежах приведены в боевую готовность.