Лукашенко сообщил о приведении армии в боеготовность

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что боевые подразделения белорусской армии на западных рубежах приведены в боеготовность.
Лукашенко сообщил о приведении армии в боеготовность
  • Reuters

По его словам, появились заявления представителей стран Запада, в том числе и руководителей ряда государств, «которые вообще не знают, где Беларусь находится, и не знают, что здесь происходит».

«И слава богу, что мы отреагировали на это и развернули боевые подразделения нашей армии на западных рубежах нашей границы, привели их в полную боевую готовность», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.

По его словам, министр обороны Белоруссии доложил ему, что «соответствующие части сегодня готовы к выполнению своих обязательств».

Также он выразил сожаление из-за того, что для «наведения порядка» в стране пришлось задействовать отдельные подразделения, в том числе силы специальных операций.

«Ну, такая определённая часть нашего населения. Она не то что не понимает, она делает это специально», — сказал он.

Ранее в Минобороны Белоруссии сообщили, что белорусская армия с 17 по 20 августа проведёт тактические учения с батареями реактивных дивизионов вблизи БелАЭС и на полигонах в Гродненской области.

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