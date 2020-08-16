Минобороны Белоруссии объявило о проведении военных учений

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Белорусская армия с 17 по 20 августа проведёт тактические учения с батареями реактивных дивизионов вблизи БелАЭС и на полигонах в Гродненской области.
Минобороны Белоруссии объявило о проведении военных учений
  • РИА Новости

«С 17 по 20 августа... на военных полигонах и отдельных участках местности пройдёт ряд тактических учений с батареями реактивных дивизионов с выдвижением на участок местности вблизи Островца, полигоны «Гожский» и «Неман». Подразделения ракетных войск и артиллерии выполнят задачи по заступлению на боевое дежурство по назначенным объектам», — приводит РИА Новости сообщение Минобороны Белоруссии.

Отмечается, что подразделения зенитных ракетных полков выдвинулись в назначенные районы и заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне в рамках охраны государственной границы страны.

Кроме этого, состав 103-й воздушно-десантной бригады выдвинется на полигон «Гожский».

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко распорядился перебросить воздушно-десантную бригаду из Витебска в Гродно.

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