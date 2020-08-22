Лукашенко заявил о «шевелении» войск НАТО у границ Белоруссии

Белоруссия видит «серьёзное шевеление войск НАТО» в непосредственной близости от границ республики на территории Польши и Литвы, сказал глава государства Александр Лукашенко.

«Мы видим серьёзное шевеление войск НАТО в непосредственной близости от наших границ на территории Польши и Литвы», — цитирует президента БЕЛТА.

В связи с этим впервые за четверть века пришлось принимать самое серьёзное решение, приводя Вооружённые силы в полную боевую готовность и перебрасывая войска на западное направление, добавил Лукашенко.

Ранее Лукашенко поручил принять «самые жёсткие меры» по защите территориальной целостности страны в условиях нынешней обстановки в республике.

20 августа министр обороны Белоруссии поручил провести масштабные тактические учения на гродненском направлении. Боевые подразделения белорусской армии на западных рубежах приведены в боеготовность.

Кроме того, Лукашенко распорядился перебросить воздушно-десантную бригаду из Витебска в Гродно.