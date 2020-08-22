Лукашенко заявил о «шевелении» войск НАТО у границ Белоруссии

Короткая ссылка
Белоруссия видит «серьёзное шевеление войск НАТО» в непосредственной близости от границ республики на территории Польши и Литвы, сказал глава государства Александр Лукашенко.
Лукашенко заявил о «шевелении» войск НАТО у границ Белоруссии
  • Reuters

«Мы видим серьёзное шевеление войск НАТО в непосредственной близости от наших границ на территории Польши и Литвы», — цитирует президента БЕЛТА.

В связи с этим впервые за четверть века пришлось принимать самое серьёзное решение, приводя Вооружённые силы в полную боевую готовность и перебрасывая войска на западное направление, добавил Лукашенко.

Ранее Лукашенко поручил принять «самые жёсткие меры» по защите территориальной целостности страны в условиях нынешней обстановки в республике.

20 августа министр обороны Белоруссии поручил провести масштабные тактические учения на гродненском направлении. Боевые подразделения белорусской армии на западных рубежах приведены в боеготовность.

Кроме того, Лукашенко распорядился перебросить воздушно-десантную бригаду из Витебска в Гродно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить