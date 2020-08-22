Лукашенко поручил принять жёсткие меры для защиты целостности Белоруссии

Белорусский президент Александр Лукашенко поручил принять «самые жёсткие меры» по защите территориальной целостности страны в условиях нынешней обстановки в республике.

Об этом сообщает БЕЛТА.

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин доложил президенту о замысле комплексного учения на гродненском тактическом направлении.

Лукашенко поручил министру обороны и командующему Западным оперативным командованием предпринять все усилия для защиты «западной жемчужины Беларуси с центром в Гродно».

«С принятием самых жёстких мер по защите территориальной целостности нашей страны», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее белорусский лидер прибыл на полигон 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады в районе Гродно.

20 августа министр обороны Белоруссии поручил провести масштабные тактические учения на гродненском направлении. Боевые подразделения белорусской армии на западных рубежах приведены в боеготовность. Кроме того, Лукашенко распорядился перебросить воздушно-десантную бригаду из Витебска в Гродно.