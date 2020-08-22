Лукашенко поручил принять жёсткие меры для защиты целостности Белоруссии
- Reuters
Об этом сообщает БЕЛТА.
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин доложил президенту о замысле комплексного учения на гродненском тактическом направлении.
Лукашенко поручил министру обороны и командующему Западным оперативным командованием предпринять все усилия для защиты «западной жемчужины Беларуси с центром в Гродно».
«С принятием самых жёстких мер по защите территориальной целостности нашей страны», — подчеркнул Лукашенко.
Ранее белорусский лидер прибыл на полигон 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады в районе Гродно.
20 августа министр обороны Белоруссии поручил провести масштабные тактические учения на гродненском направлении. Боевые подразделения белорусской армии на западных рубежах приведены в боеготовность. Кроме того, Лукашенко распорядился перебросить воздушно-десантную бригаду из Витебска в Гродно.