Лукашенко прибыл на военный полигон под Гродно
- РИА Новости
Ожидается, что Лукашенко проинформируют о замысле и задачах учений.
Кроме того, он планирует посетить район сосредоточения 52-го танкового батальона, пункт управления ракетного дивизиона, а также реактивного дивизиона.
Ранее глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин поручил провести масштабные тактические учения на гродненском направлении.
18 августа боевые подразделения белорусской армии на западных рубежах были приведены в боеготовность.