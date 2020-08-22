Лукашенко прибыл на военный полигон под Гродно

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Белорусский лидер Александр Лукашенко прибыл на полигон 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады в районе Гродно для инспекции в преддверии комплексных тактических учений, сообщает БЕЛТА.
Лукашенко прибыл на военный полигон под Гродно
  • РИА Новости

Ожидается, что Лукашенко проинформируют о замысле и задачах учений.

Кроме того, он планирует посетить район сосредоточения 52-го танкового батальона, пункт управления ракетного дивизиона, а также реактивного дивизиона.

Ранее глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин поручил провести масштабные тактические учения на гродненском направлении.

18 августа боевые подразделения белорусской армии на западных рубежах были приведены в боеготовность.

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