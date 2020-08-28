Лукашенко заявил о переброшенных к границам Белоруссии самолётах НАТО

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НАТО перебросило к границе Белоруссии 18 американских истребителей F-16, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
Лукашенко заявил о переброшенных к границам Белоруссии самолётах НАТО
  • Reuters

«Были под Берлином американские F-16, ну и пусть стоят там. Нет, они их перебросили сюда — 15—20 минут подлёта до нашей территории. Для меня это, как главнокомандующего, — вопрос. 18 самолётов», — сказал Лукашенко, выступая перед журналистами и представителями трудового коллектива ООО «Савушкин-Орша».

Как подчеркнул глава государства, «непонятно, что у них на подвесках».

«Может быть, ядерное оружие... Я исхожу из худшего варианта. Поэтому я должен был отреагировать», — приводит его слова БЕЛТА.

Таким образом он объяснил, почему «развернул у границ части, половину армии привёл в боевую готовность».

Ранее белорусский лидер заявил, что Белоруссия видит «серьёзное шевеление войск НАТО» в непосредственной близости от границ республики на территории Польши и Литвы.

Он поручил Минобороны без предупреждения реагировать на нарушения границы.

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