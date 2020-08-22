Лукашенко поручил реагировать на нарушения границы без предупреждения

Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе посещения полигона в Гродненской области поручил руководству Минобороны без предупреждения реагировать на нарушения границы.

Кадры общения Лукашенко с военными показал телеканал СТВ.

Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил президенту об участившихся случаях пролётов вблизи границы.

«Без предупреждения. Тут нечего... Мы их предупредили. Если они нарушают государственную границу, мы реагируем без предупреждения», — заявил Лукашенко.

Ранее белорусский лидер заявил, что Белоруссия видит «серьёзное шевеление войск НАТО» в непосредственной близости от границ республики на территории Польши и Литвы.