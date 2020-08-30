В Минске проходит митинг оппозиции
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30 августа 2020
Спецтехника на площади Независимости.
Спецтехника на площади Независимости в Минске pic.twitter.com/9s4VYtdRiT— RT на русском (@RT_russian) August 30, 2020
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Тем временем в МВД Белоруссии сообщили, что на акциях протеста, которые прошли 29 августа, задержали 29 человек.
«Всего по республике в результате проведённых разбирательств органами внутренних дел задокументировано 35 нарушений законодательства о массовых мероприятиях, до рассмотрения в суде дел по административным нарушениям задержаны 29 человек», — говорится в сообщении ведомства.
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Корреспондент RT Константин Придыбайло сообщил, что к гостинице «Минск» подъехали автозаки.
«Только что эти автозаки подъехали к гостинице «Минск», забрали некоторое количество мужчин, женщин оставили, пожилых, как мне показалось, тоже. И уехали в другое место куда-то. В общем, такая большая игра в догонялки. Люди в открытую переходят с одной стороны проспекта на другую, и за ними также в открытую ездит ОМОН», — сообщил он.
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Корреспондент RT сообщил, что ОМОН в Минске начал первые задержания.
«Приехал ОМОН. Забирают. Появляются отдельные «крикуны» — заводят малочисленную толпу», — рассказал он.
По словам корреспондента, к 14:00 у гостиницы «Минск», которая выходит на площадь Независимости, находились не больше 100 человек.
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Корреспондент RT Игорь Жданов сообщил, что милиция перекрыла подступы к стеле «Минск — город-герой».
Он добавил, что, по словам силовиков из оцепления, на данный момент перекрытий движений не планируется.
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В Минске в воскресенье, 30 августа, проходит митинг оппозиции. Участники акции начали собираться на площади Независимости около 11:00.
Сама площадь закрыта, по периметру выставлены металлические ограждения.
В центр города стянули спецтехнику и автозаки.