В Минске проходит митинг оппозиции

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Наталия Сергиевская
В центре Минска в воскресенье, 30 августа, проходит митинг оппозиции. Около 11:00 к площади Независимости стали приходить люди. Милиция выставила по периметру площади металлические ограждения, туда также прибыла спецтехника и автозаки.
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  • 30 августа 2020

    Спецтехника на площади Независимости.

  • Тем временем в МВД Белоруссии сообщили, что на акциях протеста, которые прошли 29 августа, задержали 29 человек.

    «Всего по республике в результате проведённых разбирательств органами внутренних дел задокументировано 35 нарушений законодательства о массовых мероприятиях, до рассмотрения в суде дел по административным нарушениям задержаны 29 человек», — говорится в сообщении ведомства.

  • Корреспондент RT Константин Придыбайло сообщил, что к гостинице «Минск» подъехали автозаки.

    «Только что эти автозаки подъехали к гостинице «Минск», забрали некоторое количество мужчин, женщин оставили, пожилых, как мне показалось, тоже. И уехали в другое место куда-то. В общем, такая большая игра в догонялки. Люди в открытую переходят с одной стороны проспекта на другую, и за ними также в открытую ездит ОМОН», — сообщил он.

  • Корреспондент RT сообщил, что ОМОН в Минске начал первые задержания.

    «Приехал ОМОН. Забирают. Появляются отдельные «крикуны» — заводят малочисленную толпу», — рассказал он.

    По словам корреспондента, к 14:00 у гостиницы «Минск», которая выходит на площадь Независимости, находились не больше 100 человек.

  • Корреспондент RT Игорь Жданов сообщил, что милиция перекрыла подступы к стеле «Минск — город-герой».

    Он добавил, что, по словам силовиков из оцепления, на данный момент перекрытий движений не планируется. 

  • В Минске в воскресенье, 30 августа, проходит митинг оппозиции. Участники акции начали собираться на площади Независимости около 11:00. 

    Сама площадь закрыта, по периметру выставлены металлические ограждения.

    В центр города стянули спецтехнику и автозаки.

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