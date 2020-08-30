В Минске проходит митинг оппозиции

В центре Минска в воскресенье, 30 августа, проходит митинг оппозиции. Около 11:00 к площади Независимости стали приходить люди. Милиция выставила по периметру площади металлические ограждения, туда также прибыла спецтехника и автозаки.