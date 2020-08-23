В Минске проходит митинг оппозиции
- AFP
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23 августа 2020
Метрополитен Минска сообщил о закрытии на вход и выход четырёх станций.
«В целях обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход закрыты станции метро «Площадь Ленина», «Октябрьская», «Купаловская» и «Площадь Победы». Поезда следуют без остановки на данных станциях», — говорится в сообщении подземки.
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Протестующие в Минске перекрыли проезжую часть, передаёт корреспондент RT Игорь Жданов.
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Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова рассказала, что милиция в связи с началом акции проводит мониторинг интернета.
«Отслеживаем имеющиеся на сегодняшний день призывы (оппозиции. — RT)», — отметила она.
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На площади Независимости в Минске бесплатно раздают чай, фрукты и печенье, сообщает корреспондент RT.
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Минская милиция ранее сообщила о готовящихся провокациях во время воскресной акции оппозиции.
Согласно заявлению правоохранительных органов, в интернете распространяется информация с призывами принять участие в незаконных уличных акциях.
Начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков попросил жителей Минска «прислушаться к разуму и не поддаваться на провокации».
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В Минске в воскресенье, 23 августа, проходит митинг оппозиции.
К 14:00 к центральной площади города стали стягиваться демонстранты.
Как сообщает корреспондент RT в Минске Игорь Жданов, из громкоговорителей над площадью звучат призывы милиции разойтись и не принимать участие в несанкционированной акции.