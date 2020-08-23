В Минске проходит митинг оппозиции

В Минске на площади Независимости проходит митинг оппозиционных сил. Как сообщает корреспондент RT Игорь Жданов, протестующие перекрыли проезжую часть, однако милиция их не разгоняет. Ранее организаторы акции сообщили о намерении сделать программное заявление и озвучить ряд требований к властям республики.

AFP

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