В Минске проходит митинг оппозиции

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Наталия Сергиевская
В Минске на площади Независимости проходит митинг оппозиционных сил. Как сообщает корреспондент RT Игорь Жданов, протестующие перекрыли проезжую часть, однако милиция их не разгоняет. Ранее организаторы акции сообщили о намерении сделать программное заявление и озвучить ряд требований к властям республики.
В Минске проходит митинг оппозиции
  • AFP
  • © Sergei GAPON
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  • 23 августа 2020

    Метрополитен Минска сообщил о закрытии на вход и выход четырёх станций.

    «В целях обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход закрыты станции метро «Площадь Ленина», «Октябрьская», «Купаловская» и «Площадь Победы». Поезда следуют без остановки на данных станциях», — говорится в сообщении подземки.

  • Протестующие в Минске перекрыли проезжую часть, передаёт корреспондент RT Игорь Жданов.

    • Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова рассказала, что милиция в связи с началом акции проводит мониторинг интернета.

      «Отслеживаем имеющиеся на сегодняшний день призывы (оппозиции. — RT)», — отметила она.

    • На площади Независимости в Минске бесплатно раздают чай, фрукты и печенье, сообщает корреспондент RT.

    • Минская милиция ранее сообщила о готовящихся провокациях во время воскресной акции оппозиции.

      Согласно заявлению правоохранительных органов, в интернете распространяется информация с призывами принять участие в незаконных уличных акциях.

      Начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков попросил жителей Минска «прислушаться к разуму и не поддаваться на провокации».

    • В Минске в воскресенье, 23 августа, проходит митинг оппозиции.

      К 14:00 к центральной площади города стали стягиваться демонстранты.

      Как сообщает корреспондент RT в Минске Игорь Жданов, из громкоговорителей над площадью звучат призывы милиции разойтись и не принимать участие в несанкционированной акции.

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