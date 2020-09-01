Лукашенко назвал последствия прихода альтернативных сил к власти
- Reuters
Об этом сообщила БЕЛТА.
По словам Лукашенко, это его «беспокоит больше всего», а не власть.
Лукашенко отверг заявления о том, что он «посиневшими пальцами держится за власть».
Белорусский президент заявил, что не хочет, чтобы «порезали на куски» страну, которую он «лепил на обломках империи», и «чтобы порезали честных, порядочных людей, которые работали на это».
«Это будет не люстрация, как некоторые говорят. Это будет резня. И то, что произошло на Украине, будет цветочками», — сказал белорусский лидер.
Ранее Лукашенко заявил, что гражданской войны в Белоруссии не будет.