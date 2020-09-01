Лукашенко назвал последствия прихода альтернативных сил к власти

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Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что в случае прихода к власти в республике альтернативных сил «будет резня» и «то, что произошло на Украине, будет цветочками».
Лукашенко назвал последствия прихода альтернативных сил к власти
  • Reuters

Об этом сообщила БЕЛТА.

По словам Лукашенко, это его «беспокоит больше всего», а не власть.

Лукашенко отверг заявления о том, что он «посиневшими пальцами держится за власть».

Белорусский президент заявил, что не хочет, чтобы «порезали на куски» страну, которую он «лепил на обломках империи», и «чтобы порезали честных, порядочных людей, которые работали на это».

«Это будет не люстрация, как некоторые говорят. Это будет резня. И то, что произошло на Украине, будет цветочками», — сказал белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что гражданской войны в Белоруссии не будет.

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