«В ближайшие недели»: Путин и Лукашенко договорились провести встречу в Москве

Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы двусторонних отношений и подтвердили настрой на расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям. Президенты также договорились в ближайшие недели провести встречу в Москве.

В воскресенье, 30 августа, состоялся телефонный разговор между президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко. В ходе разговора Путин поздравил белорусского лидера с днём рождения. Лидеры также обсудили вопросы двусторонних отношений.

«В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с днём рождения. Подтверждён обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Помимо этого, Путин и Лукашенко договорились в ближайшие недели провести встречу в Москве.

Как сообщает Sputnik Беларусь, президенты в разговоре обсудили ситуацию в стране.

«Лидеры обсудили все актуальные на сегодняшний день вопросы. Кроме того, затронули в беседе и общую ситуацию в Белоруссии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Лукашенко и Путин обсудили и обстановку вокруг республики.

В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что точная дата встречи президентов ещё не назначена.

«Пока нет», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.

28 августа Лукашенко заявил, что Минск и Москва задействуют совместную группировку вооружённых сил в случае, если на западной границе Союзного государства «дёрнутся». По его словам, основу совместной группировки составит белорусская армия.

Лукашенко добавил, что у Минска и Москвы «не дрогнет ни голос, ни рука, ни нога для того, чтобы вместе устаканить любого». Он также заявил, что в таком случае российская сторона «спасает не столько Белоруссию, ведь угроза есть и в отношении самой России».

«У нас договор. Говорю (президенту России. — RT): «Давай думать, что будем делать». Он говорит: «Мы знаем, чего они хотят». И Путин уже прошёл несколько таких этапов — от чеченской войны — и знает, что происходит вокруг границ. И мы с ним договорились. Мы справимся с этой проблемой», — заявил Лукашенко.

Ранее Владимир Путин сообщил о формировании в России резерва силовиков, которые могут оказать помощь Белоруссии. Российский лидер подчеркнул, что их привлечение будет возможно лишь в случае, если экстремисты в республике перейдут определённые границы. Путин добавил, что, по его мнению, Россия ведёт себя «гораздо более сдержанно и нейтрально по отношению к событиям в Белоруссии, чем многие другие страны — европейские и американские».

«В целом ситуация сейчас выравнивается, и я надеюсь, что все проблемы (а они, конечно, есть, иначе бы люди на улицу не выходили бы, это совершенно очевидная вещь), что они будут решаться в рамках конституционного поля, в рамках закона и мирными средствами», — добавил Путин.

Также в интервью телеканалу «Россия 1» Владимир Путин заявил, что российская сторона считает президентские выборы в Белоруссии состоявшимися. Он также указал, что власти Белоруссии приглашали БДИПЧ ОБСЕ принять участие в контроле над выборами.

«Чего же они не приехали? Это сразу нас наводит на мысль о том, что уже была, собственно говоря, заготовлена позиция по результатам этих выборов», — отметил глава государства.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Согласно данным Центральной избирательной комиссии страны, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовали 80,1% избирателей. Второе место заняла Светлана Тихановская, получившая 10,1% голосов.

После того как стали известны предварительные результаты выборов, в Белоруссии начались акции протеста недовольных результатами голосования. Демонстранты требовали ухода Лукашенко с поста главы государства и проведения новых выборов.

В первые дни акции протеста сопровождались столкновениями демонстрантов с силовиками, однако позже митинги стали проходить мирно.

В свою очередь, Евросоюз заявил, что не признаёт официальные итоги выборов президента Белоруссии. Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что ЕС намерен в скором времени ввести санкции в отношении «значительного числа тех, кто ответственен за насилие в республике и фальсификацию на выборах». Также Евросоюз изучит возможность применения ограничительных мер в отношении белорусского лидера Александра Лукашенко.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что народ Белоруссии может сам разобраться в нынешней ситуации. Он выразил надежду, что жители республики «не будут идти на поводу у тех, кому Белоруссия нужна исключительно для того, чтобы осваивать геополитическое пространство».