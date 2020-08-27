«Исходим из того, что проблемы будут решаться мирным путём»: Путин сформировал резерв силовиков для помощи Белоруссии

Россия исходит из того, что возникшие в Белоруссии проблемы будут решены мирным путём, рассказал Владимир Путин в интервью на телеканале «Россия 1». Глава российского государства напомнил о тесных связях Москвы и Минска и отметил, что Россия ведёт себя более сдержанно по отношению к событиям в Белоруссии, чем многие другие государства, в том числе западные. Вместе с тем он рассказал, что по просьбе белорусского лидера Александра Лукашенко сформирован резерв российских силовиков, которые могут оказать помощь соседней республике. При этом Путин отметил, что использование этих сил допустимо лишь в том случае, если экстремистские элементы в Белоруссии перейдут определённые границы.

Россия исходит из того, что ситуация в Белоруссии разрешится мирным путём, заявил Владимир Путин в интервью на телеканале «Россия 1».

«Мы исходим из того, что все сложившиеся проблемы, которые имеют место сегодня в Белоруссии, будут решаться мирным путём, а если где-то есть нарушения со стороны кого бы то ни было: либо со стороны государственных органов власти, правоохранительных органов, либо со стороны тех, кто участвует в акции протеста, если они выходят за рамки действующего закона, то и закон будет соответствующим образом на это реагировать», — сказал глава государства.

Путин добавил, что, по его мнению, Россия ведёт себя «гораздо более сдержанно и нейтрально по отношению к событиям в Белоруссии, чем многие другие страны, европейские и американские».

Говоря о действиях белорусских правоохранительных органов, Путин отметил, что они «ведут себя достаточно сдержанно».

«В целом ситуация сейчас выравнивается, и я надеюсь, что все проблемы, а они, конечно, есть, иначе бы люди на улицу не выходили бы, это совершенно очевидная вещь, что они будут решаться в рамках конституционного поля, в рамках закона и мирными средствами», — добавил он.

Как подчеркнул российский лидер, России небезразлично, что происходит в Белоруссии.

«Это очень близкая, может быть, самая близкая нам страна. И этнически самая близкая, и в языковом плане, и в культурном, духовном, в каком угодно. У нас десятки, может, сотни тысяч, если не миллионы прямых родственных связей, теснейшая кооперация в промышленности», — сказал Путин.

Он сообщил, что, по просьбе белорусского коллеги Александра Лукашенко, сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи республике при необходимости.

Путин сообщил о создании резерва силовиков для помощи Белоруссии

При этом Путин отметил, что российские силы могут быть использованы в Белоруссии только в крайнем случае.

«Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля, и когда экстремистские, я хочу это подчеркнуть, элементы, прикрываясь политическими лозунгами не перейдут определённых границ и не приступят просто к разбою: не начнут поджигать машины, дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее», — сказал Путин.

О вероятности помощи белорусскому руководству со стороны России в Кремле говорили и ранее. 21 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва готова помочь в урегулировании ситуации в Белоруссии, если этого захочет Минск.

Напомним, в начале августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. Действующий глава государства Александр Лукашенко получил поддержку 80,1% избирателей. Его ближайший оппонент Светлана Тихановская — 10,1%.

После обнародования предварительных результатов выборов в республике начались масштабные акции протеста, которые переросли в массовые беспорядки. Участники этих митингов требуют ухода Лукашенко с поста главы государства и проведения новых выборов.

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В последние дни протестная активность снижается. Говоря о численности участников митингов 25 августа, в МВД назвали цифру в 4,8 тыс. человек по всей стране. 26 августа, по данным ведомства, в несогласованных акциях приняли участие около 2 тыс. человек.

По мнению президента Белоруссии Александра Лукашенко, в настоящее время против республики ведётся гибридная война.

«Мы сегодня имеем налицо определённый этап гибридной, скажем прямо, войны против Беларуси. А как это иначе назвать? Средства массовой информации и информационная сфера поражены этой борьбой, войной противоборствующих сторон», — цитирует его БЕЛТА.

Лукашенко также отметил, что против Белоруссии началась «дипломатическая бойня» на самом высоком уровне. По его словам, «неустоявшиеся соседи» республики открыто заявляют о своей позиции насчёт повторных выборов и начинают вмешиваться во внутренние дела страны.

Президент Белоруссии добавил, что республика вынуждена тратить деньги, чтобы стабилизировать обстановку на западных границах страны.