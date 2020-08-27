Лукашенко заявил о ведении гибридной войны против Белоруссии

Против Белоруссии ведётся гибридная война, заявил президент этой страны Александр Лукашенко.

«Мы сегодня имеем налицо определённый этап гибридной, скажем прямо, войны против Беларуси. А как это иначе назвать? Средства массовой информации и информационная сфера поражены этой борьбой, войной противоборствующих сторон», — цитирует его БЕЛТА.

Лукашенко отметил, что против Белоруссии началась «дипломатическая бойня» на самом высоком уровне.

Ранее белорусский лидер заявил, что присоединить Гродненскую область к Польше, «если Беларусь распадётся», не получится.