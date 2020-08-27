Лукашенко заявил о желании Польши присоединить Гродненскую область

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У Польши не получится присоединить Гродненскую область, «если Беларусь распадётся», заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
Лукашенко заявил о желании Польши присоединить Гродненскую область
  • РИА Новости

По словам главы государства, «неустоявшиеся соседи» Белоруссии начинают вмешиваться во внутренние дела страны, ведя «дипломатическую войну».

Он отметил, что Минск вынужден тратить большие деньги, чтобы стабилизировать обстановку на западных границах.

«Вы видите эти заявления о том, что если Беларусь распадется, то Гродненская область отойдёт Польше. Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю определённо», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Ранее во время выступления в Гродно белорусский президент заявил, что на Западе «кто-то даже, потирая руки... вспоминает про «усходния крэсы» (восточные окраины. — RT)».

«Хватает сегодня тех, кто хотел бы оттяпать хотя бы клочок этой земли, особенно этой западной жемчужины Беларуси», — сказал Лукашенко.

По его словам, зачинщиками протестов в Белоруссии являются не белорусы: «Они там сидят — под Варшавой, под Вильнюсом».

После этого глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский заявил, что Польша не намерена претендовать на территории Белоруссии и нарушать её территориальную целостность.

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