В Польше заявили, что не претендуют на территории Белоруссии

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Польша не намерена претендовать на территории Белоруссии и нарушать её территориальную целостность, заявили в канцелярии польского президента Кшиштофа Щерского.
В Польше заявили, что не претендуют на территории Белоруссии
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«Польша является государством, которое последовательно на международной арене выступает за верховенство международного права в отношениях между странами. Соблюдение международного права является, по нашему убеждению, основой мира на свете. Фундаментом этого права является условие суверенности и территориальной целостности государств», — приводит его слова PAP.

Щерский отметил, что Польша «защищает эти принципы в ООН и реализует их в своей внешней политике», защищая страны региона от «империализма и агрессии».

«Поэтому печально и поразительно, что в пропаганде белорусских властей появляются предположения о том, что Польша якобы имеет намерение нарушать территориальную целостность этого государства. У Польши таких намерений не было и нет», — заключил он.

Ранее во время выступления в Гродно белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что на Западе «кто-то даже, потирая руки... вспоминает про «усходния крэсы» (восточные окраины. — RT)».

«Хватает сегодня тех, кто хотел бы оттяпать хотя бы клочок этой земли, особенно этой западной жемчужины Беларуси», — сказал Лукашенко.

По его словам, зачинщиками протестов в Белоруссии являются не белорусы: «они там сидят — под Варшавой, под Вильнюсом».

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