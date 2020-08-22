Лукашенко рассказал о зачинщиках беспорядков в Белоруссии за границей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на митинге своих сторонников в Гродно заявил, что инициаторы беспорядков в республике находятся за границей.

«Зачинщики — не гродненцы, не белорусы. Они там сидят — под Варшавой, под Вильнюсом. И вы видите, куда эти альтернативщики побежали, их же никто не гнобил и не выгонял из Беларуси», — заявил Лукашенко.

По его словам, многие страны заинтересованы в том, чтобы отобрать белорусскую территорию, особенно её западную часть.

«А свою землю мы должны защищать! Хватает тех, кто хотел бы оттяпать хотя бы клочок этой земли, особенно этой — западной жемчужины Белоруссии», — подчеркнул белорусский лидер.

Он также призвал правоохранительные органы «аккуратно выявить» всех провокаторов, «списки» которых уже есть.

Ранее МВД Белоруссии сообщило о задержании координатора незаконных уличных акций, который занимался поиском и финансированием их новых участников.