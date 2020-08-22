МВД Белоруссии задержало причастного к финансированию протестов

МВД Белоруссии сообщило о задержании 34-летнего координатора незаконных уличных акций, который занимался поиском и финансированием их новых участников.

«Выйти на него удалось после задержания 37-летнего уроженца столицы, который рассказал о встрече с указанным мужчиной и его просьбах собрать массовку для участия в акции протеста за деньги», — сообщила в Teleram-канале официальный представитель белорусского МВД Ольга Чемоданова.

Она отметила, что «за день до этого «клиент» вербовщика освободился из мест лишения свободы».

Координатор подошёл к нему в одном из центральных «продовольственных магазинов города и предложил собрать около 10—12 человек для участия в несанкционированном массовом мероприятии политического характера. После получения согласия незнакомец дал посреднику 60 рублей, а также купил ему спиртное и продукты питания», — сказала Чемоданова.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что ситуация в Белоруссии политизирована, однако её не стоит рассматривать как катастрофичную, в ближайшие дни она разрешится.