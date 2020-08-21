Лукашенко пообещал разрешить ситуацию в Белоруссии «в ближайшие дни»
- Reuters
По его словам, в одном из цехов к нему подошла работница агрокомбината и высказала слова поддержки, пожелав «выстоять в этой ситуации».
Как подчеркнул президент, обстановка не такая сложная, что надо «выстаивать».
«В Минске, ещё где-то кому-то не нравится. Это естественно. Но это не должно вас волновать, это моя проблема, которую я должен решать, и мы её решаем. И, поверьте, в ближайшие дни решим», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ЕС не хотели бы повторения украинского сценария событий в Белоруссии.
Как отмечал Лукашенко, власть в Белоруссии «никогда не падёт».