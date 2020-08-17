Лукашенко заявил, что власть в Белоруссии «никогда не падёт»

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Власть в Белоруссии «никогда не падёт», её противники «отравили» людей социальными сетями. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе посещения Минского завода колёсных тягачей.
Лукашенко заявил, что власть в Белоруссии «никогда не падёт»
  • Reuters

«Они (противники действующей власти. — RT) людей отравили соцсетями. И у некоторых сложилось мнение: всё, власти нет, власть пала. Власть никогда не падёт. Вы меня знаете. А с ними мы разберёмся. Просто надо потерпеть», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии заявил, что власти перетерпят протестующих на улицах, однако если они будут «ломить», то получат ответ.

Кроме того, он отметил, что в Белоруссии уже проведены выборы президента и других не будет.

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