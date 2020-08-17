Лукашенко заявил, что власти перетерпят демонстрации на улицах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил во время общения с работниками МАЗа, что власти перетерпят протестующих на улицах, однако если те будут «ломить», то получат ответ.

«Сегодня надо думать не айфоном-телефоном, а мозгами. Думайте! Вы передайте всем, что никто никого уговаривать не будет. Всё. Наступил тот рубеж, что если вы его переступите — господь с вами. Если вы вывалите на улицы, мы перетерпим. Если вы пойдёте ломить — ответите. Вот вам мужской разговор», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Он отметил, что необходимо принимать решения, направленные на стабилизацию обстановки.

Ранее в понедельник, 17 августа, Лукашенко посетил Минский завод колёсных тягачей, где его встретили криками «Уходи!».

Там Лукашенко прокомментировал забастовки на предприятиях.