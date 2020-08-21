Россия готова содействовать урегулированию ситуации в Белоруссии

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва готова помочь в урегулировании ситуации в Белоруссии, если этого захочет белорусское руководство.

«Если руководство Белоруссии этого захочет, то, естественно, российская сторона готова сделать всё возможное, чтобы помочь в урегулировании ситуации в Белоруссии», — сказал Песков.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас выразил мнение, что «ОБСЕ с привлечением России» может внести вклад в урегулирование ситуации в Белоруссии.

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с председателем ОБСЕ Эди Рамой призвал не мешать диалогу между властями и обществом Белоруссии и «не навязывать ничего извне».