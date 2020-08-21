Парламент Белоруссии призвал ЕС не вмешиваться в дела республики

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Председатели Совета Республики и палаты представителей Белоруссии Наталья Кочанова и Владимир Андрейченко направили обращения руководителям парламентов всех стран — членов ЕС.
Парламент Белоруссии призвал ЕС не вмешиваться в дела республики
  • Reuters

«Спикеры палат белорусского парламента подчеркнули неприемлемость того, как быстро ряд евро-атлантических чиновников сделали важнейшие для нашей страны политические заявления и выводы, отдельные из которых граничат с вмешательством во внутренние дела Беларуси», — сказано в сообщении на сайте Совета Республики.

Спикеры отметили, что такие заявления являются недопустимыми и противоречат нормам международного права.

Также они подчеркнули, что президентские выборы в Белоруссии прошли в соответствии с Конституцией и законами республики.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с председателем ОБСЕ Эди Рамой призвал не мешать диалогу между властями и обществом Белоруссии и «не навязывать ничего извне».

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