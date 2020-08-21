Маас заявил о готовности ОБСЕ «внести вклад» в ситуацию в Белоруссии
- Reuters
Об этом, как передаёт РИА Новости, он сказал в ходе пресс-конференции.
Он сообщил, что ЕС готовит санкции в отношении белорусских официальных лиц.
По его словам, санкции будут направлены против «тех, кто ответственен за манипуляцию на выборах и жёсткое насилие на улицах против мирных демонстрантов».
Маас добавил, что страны ЕС «едины в том, что ОБСЕ с привлечением России может внести свой вклад и должна найти решение для Белоруссии».
«Мы это поддерживаем», — сказал глава МИД ФРГ.
По его мнению, президент Белоруссии Александр Лукашенко должен «показать готовность к компромиссу и началу диалога».
Ранее парламент Белоруссии призвал ЕС не вмешиваться в дела республики.