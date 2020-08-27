Путин назвал условие применения российских сил в Белоруссии

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Российские силы не будут использоваться в Белоруссии до тех пор, пока экстремистские элементы не перейдут границ, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1».
Путин назвал условие применения российских сил в Белоруссии
  • РИА Новости

Он сообщил, что по просьбе белорусского коллеги Александра Лукашенко сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи республике при необходимости.

«Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля, пока экстремистские элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определённых границ, не приступят просто к разбою», — сказал Путин.

Раннее в Кремле отметили, что в настоящее время нет потребности в оказании помощи Минску в рамках ОДКБ.

Там также подчеркнули, что относятся к происходящему в Белоруссии как к внутреннему делу этого государства. 

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