Путин прокомментировал события в Белоруссии

Россия исходит из того, что все проблемы в Белоруссии будут решаться мирным путём. Об этом в интервью на телеканале «Россия 1» заявил российский лидер Владимир Путин.

«На мой взгляд, мы ведём себя гораздо более сдержанно и нейтрально по отношению к событиям в Белоруссии, чем многие другие страны, европейские и американские», — сказал глава государства.

Как отметил Путин, Россия имеет с Белоруссией теснейшую кооперацию и родственные связи.

«Мы исходим из того, что все сложившиеся проблемы, которые имеют место сегодня в Белоруссии будут решаться мирным путём, а если где-то есть нарушения со стороны кого бы то ни было: либо со стороны государственных органов власти, правоохранительных органов, либо со стороны тех, кто участвует в акции протеста, если они выходят за рамки действующего закона, то и закон будет соответствующим образом на это реагировать. Ко всем закон должен относиться одинаково», — добавил он.

По словам президента, правоохранительные органы Белоруссии «ведут себя достаточно сдержанно».

«В целом ситуация сейчас выравнивается, и я надеюсь, что все проблемы, а они, конечно, есть, иначе бы люди на улицу не выходили бы, это совершенно очевидная вещь, что они будут решаться в рамках конституционного поля, в рамках закона и мирными средствами», — добавил он.

Как подчеркнул российский лидер, России небезразлично, что происходит в Белоруссии.

«Это очень близкая, может быть, самая близкая нам страна. И этнически самая близкая, и в языковом плане, и в культурном, духовном, в каком угодно. У нас десятки, может, сотни тысяч, если не миллионы прямых родственных связей. Теснейшая кооперация в промышленности», — сказал он.

21 августа в Кремле отмечали, что Россия готова помочь в урегулировании ситуации в Белоруссии, если этого захочет белорусское руководство.

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя ситуацию в Белоруссии, выразил уверенность, что белорусский народ сам сможет разобраться в происходящем.