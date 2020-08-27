Задержания без применения силы: как прошла акция протеста в центре Минска

В центре Минска прошла акция протеста несогласных с результатами президентских выборов в Белоруссии. Митингующие собрались на площади Независимости около 19:00, туда же были стянуты сотрудники правоохранительных органов. Через какое-то время они оцепили район и начали задерживать участников демонстрации, однако большая часть протестующих успела разойтись.

Белорусский ОМОН пресёк акцию несогласных с результатами президентских выборов на площади Независимости в Минске. Как сообщил корреспондент RT, на момент начала акции, назначенной на 19:00, на площади собрались не более 100—150 человек.

«Тем временем власти стянули к центру усиленные наряды милиции и внутренних войск. Силовики разместились в грузовиках недалеко от площади Независимости, но из машин не выходят», — описал начало митинга корреспондент.

При этом каждые 30 минут по громкоговорителю граждан призывали покинуть площадь, поскольку, находясь там, граждане «нарушали законодательство». Позднее сотрудники правоохранительных органов закрыли проход в расположенный на площади костёл, где, по сообщениях СМИ, находились в том числе участники акции, и оцепили территорию.

«Пришёл ОМОН. Большая часть митингующих успела убежать. В кольце оказались около 50—70 человек. Задержания проходят корректно, без применения силы», — рассказал корреспондент RT Костя Придыбайло.

По информации РИА Новости, сотрудники ОМОН начали останавливать всех мужчин из числа собравшихся на площади, но женщин и журналистов силовики не трогали.

«Да, факты задержаний подтверждаем», — цитирует агентство представителя ГУВД Мингорисполкома. При этом количество задержанных на сегодняшней акции пока не сообщается.

Также по теме «В отношении тех, кто ответственен за насилие»: ЕС собирается ввести санкции против Белоруссии Евросоюз не признал итоги состоявшихся в Белоруссии выборов президента и заявил о намерении ввести санкции против лиц, которые несут...

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. По данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко получил поддержку 80,1% избирателей. Его ближайший оппонент Светлана Тихановская — 10,12%.

После обнародования предварительных результатов выборов в республике начались масштабные акции протеста. Участники этих митингов требуют ухода Лукашенко с поста главы государства и проведения новых выборов. В первые дни акции протеста сопровождались столкновениями между силовиками и демонстрантами, однако позднее выступления недовольных итогами выборов стали проходить мирно.

В середине августа представители Евросоюза заявили о том, что объединение не признаёт результаты выборов, и сообщили о намерениях ввести санкции против лиц, которые несут ответственность «за насилие в республике и фальсификацию на выборах». Позднее в Польше отметили, что будут выступать за введение обширных ограничительных мер против Белоруссии.

Как сказал премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, Варшава пока не планирует индивидуально вводить санкции по аналогии с Литвой, намеревающейся самостоятельно ввести рестрикции против ряда белорусских чиновников. По его словам, речь идёт о санкциях в «европейском формате».

«Мы хотим, чтобы санкции были серьёзно восприняты Александром Лукашенко. Поэтому 20 или 30 человек, которые получили бы запрет на въезд на территорию Европейского союза, — это решительно мало», — цитирует Моравецкого РИА Новости.

Позиция России

Днём 26 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены давать оценку происходящему в Белоруссии. По словам Пескова, подобное поведение означало бы вмешательство в дела республики.

«В данном случае давать какие-то оценки происходящему или давать оценки тем или иным действиям правоохранительных органов, которые выполняют функцию по обеспечению правопорядка, означало бы вмешиваться во внутренние дела нашей соседней, союзной Белоруссии», — сказал Песков.

Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также отметила, что «позиция невмешательства в дела суверенного государства является краеугольным камнем внешней политики» России. В то же время она отметила, что у Москвы и Минска есть особоя форма взаимоотношений — Союзное государство. В связи с этим у российской стороны есть определённые обязательства.

Напомним, ранее Дмитрий Песков сообщал, что РФ готова оказать помощь белорусской стороне в урегулировании ситуации, если Минск сделает соответствующий запрос, однако не будет оценивать причины произошедшего или как-либо вмешиваться в происходящее.

Кроме того, 26 августа день состоялся телефонный разговор Владимира Путина с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Глава российского государства вновь указал на контрпродуктивность любых попыток вмешательства во внутренние дела Белоруссии.

«В ходе обмена мнениями по сложившейся после президентских выборов обстановке в Белоруссии с российской стороны акцентирована контрпродуктивность любых попыток вмешательства во внутренние дела республики и давления на её руководство», — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой Кремля по итогам беседы Путина и Конте.