МИД Литвы заявил о невмешательстве во внутренние дела Белоруссии

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Литва не считает возможным для себя вмешательство во внутренние дела Белоруссии, заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.
МИД Литвы заявил о невмешательстве во внутренние дела Белоруссии
  • Reuters

«Единственным делом, в которое мы действительно вмешались, стала помощь людям, жизни и здоровью которых угрожала опасность», — цитирует ТАСС Линкявичюса.

Он отметил, что помощь этим людям не является вмешательством во внутренние дела страны.

Глава МИД также подтвердил, что некоторые белорусские оппозиционеры находятся в Литве.

По его словам, Вильнюс поддерживает их требования.

«Мы поддерживаем их в поиске выхода из политического и морального тупика... Они не стремятся захватить власть, они хотят начать диалог», — добавил министр.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что шаги Литвы в условиях событий в Белоруссии лишь раскачивают ситуацию в последней.

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