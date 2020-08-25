МИД России заявил о «раскачивании» Литвой ситуации в Белоруссии

Шаги Литвы в условиях событий в Белоруссии лишь раскачивают ситуацию в последней. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой.

«Трудно расценить иначе, как вмешательство во внутренние дела другого государства, тот факт, что, заявляя о якобы «нелегитимности» прошедших в Белоруссии выборов, литовские власти публично называют А.Г. Лукашенко «бывшим президентом», вводят против него санкции», — говорится в заявлении.

При этом Вильнюс, отмечает Захарова, предоставил одному из участвовавших в выборах кандидатов убежище и организовывает её встречи с руководством самой Литвы и «высокопоставленными представителями США и стран ЕС, призывая «к решительным международным действиям».

«Подобные шаги Вильнюса, которые литовские мастера политических интриг пытаются маскировать под желание «помочь» белорусам, в действительности лишь раскачивают ситуацию», — подчеркнула дипломат.

Ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, выехавшая в Литву, заявила, что сможет вернуться в свою страну, когда будет чувствовать себя в безопасности.

Как отмечал белорусский лидер Александр Лукашенко, Тихановской пришлось помогать с выездом в Литву, и это произошло «не без его участия».