Лукашенко рассказал о помощи Тихановской с выездом в Литву

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Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что оппозиционному кандидату в президенты страны Светлане Тихановской пришлось помогать с выездом в Литву «не без его участия». Об этом сообщила БЕЛТА.
Лукашенко рассказал о помощи Тихановской с выездом в Литву
  • © REUTERS/Vasily Fedosenko

При этом Лукашенко подчеркнул, что помощь Тихановской оказали «по её просьбе».

«Она нормальная женщина, любит своих детей. Но её кинули на пепелище, и она сегодня топчется на этих головешках», — сказал белорусский президент.

По его словам, Тихановскую «опутали, окутали» МИД Литвы и спецслужбы и «она уже начала делать заявления».

Ранее Тихановская, выехавшая в Литву, сообщила, что сможет вернуться в свою страну, когда будет чувствовать себя в безопасности.

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