Лукашенко рассказал о помощи Тихановской с выездом в Литву
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При этом Лукашенко подчеркнул, что помощь Тихановской оказали «по её просьбе».
«Она нормальная женщина, любит своих детей. Но её кинули на пепелище, и она сегодня топчется на этих головешках», — сказал белорусский президент.
По его словам, Тихановскую «опутали, окутали» МИД Литвы и спецслужбы и «она уже начала делать заявления».
Ранее Тихановская, выехавшая в Литву, сообщила, что сможет вернуться в свою страну, когда будет чувствовать себя в безопасности.