Лукашенко рассказал о помощи Тихановской с выездом в Литву

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что оппозиционному кандидату в президенты страны Светлане Тихановской пришлось помогать с выездом в Литву «не без его участия». Об этом сообщила БЕЛТА.

При этом Лукашенко подчеркнул, что помощь Тихановской оказали «по её просьбе».

«Она нормальная женщина, любит своих детей. Но её кинули на пепелище, и она сегодня топчется на этих головешках», — сказал белорусский президент.

По его словам, Тихановскую «опутали, окутали» МИД Литвы и спецслужбы и «она уже начала делать заявления».

Ранее Тихановская, выехавшая в Литву, сообщила, что сможет вернуться в свою страну, когда будет чувствовать себя в безопасности.