В Белоруссии на таможне задержан грузовик с якобы гуманитарной помощью из Польши

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На границе Белоруссии и Польши задержан грузовой автомобиль с якобы гуманитарной помощью.
В Белоруссии на таможне задержан грузовик с якобы гуманитарной помощью из Польши
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Об этом RT сообщили в Гродненской региональной таможне.

Уточняется, что грузовой автомобиль, принадлежащий польскому перевозчику, прибыл в пункт пропуска 26 августа в 21:33.

Согласно заявлениям польской стороны, перевозимый груз является гуманитарным и собран польским профсоюзом «Солидарность» в поддержку белорусских бастующих рабочих.

Как отмечается, водитель фуры на границе указал в документах, что перевозит «шпроты в помидорном соусе», но не написал, что груз является гуманитарным.

Также в бумагах указан белорусский получатель, но он не состоит в перечне организаций, которые принимают гуманитарные грузы.

Отмечается, что «по состоянию на 14:00 27 августа гражданин так и не представил требующиеся документы».

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