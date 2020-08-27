Россия и Белоруссия обсудят рефинансирование $1 млрд долга
- Reuters
Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
«Мы договорились с президентом России, и сегодня наш премьер-министр проведёт переговоры с Михаилом Мишустиным по поводу рефинансирования», — приводит БЕЛТА его слова.
Он пояснил, что Белоруссия у себя эти средства оставит, и это «будет хорошее подкрепление» национальной валюты.
Лукашенко добавил, что значительные валютные поступления ожидаются от экспорта.
«Сейчас экспорт наш пошёл неплохо, особенно в Россию, КНР. А экспорт — это поступление валюты», — подчеркнул он.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва готова обсуждать с Минском рефинансирование кредитов.
Как отмечал министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов, Республика Белоруссия осуществит в 2020 году все платежи по внешнему долгу в полном объёме.