Россия готова обсуждать с Белоруссией рефинансирование кредитов

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва готова изучить предложения белорусской стороны по рефинансированию российских кредитов Минску в случае их поступления.
Россия готова обсуждать с Белоруссией рефинансирование кредитов
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«Это вопрос абсолютно экономический, и поэтому, если такие предложения будут сделаны, они будут рассматриваться нашим Минфином. То есть это предмет переговоров», — сказал Песков.

Так он ответил на вопрос, готова ли Россия рефинансировать долг Белоруссии.

25 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко, принимая с докладом первого заместителя премьер-министра Николая Снопкова и министра финансов страны Юрия Селиверстова, потребовал доложить, нужно ли рефинансировать внешний госдолг и за счёт каких источников.

Селиверстов заявил, что Белоруссия осуществит в 2020 году все платежи по внешнему долгу в полном объёме.

По его словам, платежи по валютному госдолгу в 2020 году составляют около $3,6 млрд, $2 млрд государство уже выплатило.

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