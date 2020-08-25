Россия готова обсуждать с Белоруссией рефинансирование кредитов
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- РИА Новости
«Это вопрос абсолютно экономический, и поэтому, если такие предложения будут сделаны, они будут рассматриваться нашим Минфином. То есть это предмет переговоров», — сказал Песков.
Так он ответил на вопрос, готова ли Россия рефинансировать долг Белоруссии.
25 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко, принимая с докладом первого заместителя премьер-министра Николая Снопкова и министра финансов страны Юрия Селиверстова, потребовал доложить, нужно ли рефинансировать внешний госдолг и за счёт каких источников.
Селиверстов заявил, что Белоруссия осуществит в 2020 году все платежи по внешнему долгу в полном объёме.
По его словам, платежи по валютному госдолгу в 2020 году составляют около $3,6 млрд, $2 млрд государство уже выплатило.