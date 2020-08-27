Лукашенко заявил, что весь золотой запас Белоруссии вернули в страну

Власти Белоруссии вернули в страну весь золотой запас, заявил глава республики Александр Лукашенко.

«Молодцы в Национальном банке, правительстве. Как чувствовал: три месяца назад поставил задачу все золотовалютные резервы вернуть в страну, особенно золотой запас. У нас до грамма золота возвращено в страну», — цитирует его БЕЛТА.

Лукашенко также заявил, что «внутренние негодяи» призывают дестабилизировать финансовый рынок республики, а некоторые люди поддаются этому — «валюту из банков забрать и так далее».

Ранее президент Белоруссии обсудил ситуацию с выплатой внешнего долга с первым заместителем премьер-министра Николаем Снопковым и министром финансов Юрием Селиверстовым.

По словам Лукашенко, «напрягли экономическую обстановку эти хождения по улицам, так называемые акции».