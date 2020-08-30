Путин и Лукашенко договорились провести встречу в Москве

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора условились в ближайшие недели провести встречу в Москве. Также лидеры подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление союзничества Москвы и Минска. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Подтверждён обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям», — заявили в Кремле.

В сообщении говорится, что президенты условились «в ближайшие недели провести встречу в Москве».

В ходе разговора Путин также поздравил белорусского коллегу с днём рождения.

Ранее в Белоруссии сообщили о телефонном разговоре Путина и Лукашенко.

24 августа Путин и Лукашенко в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Белоруссии, а также вопросы сотрудничества в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.