Путин и Лукашенко договорились провести встречу в Москве

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RT
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора условились в ближайшие недели провести встречу в Москве. Также лидеры подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление союзничества Москвы и Минска. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Путин и Лукашенко договорились провести встречу в Москве
  • © Сергей Гунеев
  • РИА Новости

«Подтверждён обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям», — заявили в Кремле.

В сообщении говорится, что президенты условились «в ближайшие недели провести встречу в Москве».

В ходе разговора Путин также поздравил белорусского коллегу с днём рождения. 

Ранее в Белоруссии сообщили о телефонном разговоре Путина и Лукашенко.

24 августа Путин и Лукашенко в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Белоруссии, а также вопросы сотрудничества в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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