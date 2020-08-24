Кремль подтвердил телефонный разговор Путина с Лукашенко

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, заявили в пресс-службе Кремля.

«Продолжено обсуждение ситуации в Белоруссии. Александр Лукашенко информировал о предпринимаемых мерах в целях нормализации обстановки в стране», — говорится в сообщении.

Как отмечается, главы государств также затронули вопрос сотрудничества в борьбе с COVID-19.

О телефонном разговоре Путина и Лукашенко ранее сообщило БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу президента Белоруссии.

Отмечалось, что стороны обсудили ситуацию в Белоруссии и борьбу с коронавирусом, договорились, что белорусские граждане в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний российской вакцины от COVID-19.