Кремль подтвердил телефонный разговор Путина с Лукашенко

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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, заявили в пресс-службе Кремля.
Кремль подтвердил телефонный разговор Путина с Лукашенко
  • РИА Новости

«Продолжено обсуждение ситуации в Белоруссии. Александр Лукашенко информировал о предпринимаемых мерах в целях нормализации обстановки в стране», — говорится в сообщении.

Как отмечается, главы государств также затронули вопрос сотрудничества в борьбе с COVID-19.

О телефонном разговоре Путина и Лукашенко ранее сообщило БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу президента Белоруссии.

Отмечалось, что стороны обсудили ситуацию в Белоруссии и борьбу с коронавирусом, договорились, что белорусские граждане в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний российской вакцины от COVID-19.

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