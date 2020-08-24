Лукашенко и Путин провели новый телефонный разговор
- globallookpress.com
Как отмечается, стороны обсудили ситуацию внутри Белоруссии и на «внешнем контуре, особенно на западном направлении».
Кроме того, президенты обсудили борьбу с коронавирусом и договорились, что граждане Белоруссии в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний российской вакцины от коронавируса.
Как отмечается, Белоруссия станет первой страной, куда будет поставлена данная вакцина.
Ранее Лукашенко заявил, что «сошёлся во мнении» с Путиным относительно ситуации в республике.