Лукашенко и Путин провели новый телефонный разговор

Белорусский и российский лидеры Александр Лукашенко и Владимир Путин провели новый телефонный разговор. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу президента Белоруссии.

Как отмечается, стороны обсудили ситуацию внутри Белоруссии и на «внешнем контуре, особенно на западном направлении».

Кроме того, президенты обсудили борьбу с коронавирусом и договорились, что граждане Белоруссии в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний российской вакцины от коронавируса.

Как отмечается, Белоруссия станет первой страной, куда будет поставлена данная вакцина.

Ранее Лукашенко заявил, что «сошёлся во мнении» с Путиным относительно ситуации в республике.