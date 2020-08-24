Лукашенко и Путин провели новый телефонный разговор

Короткая ссылка
Белорусский и российский лидеры Александр Лукашенко и Владимир Путин провели новый телефонный разговор. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу президента Белоруссии.
Лукашенко и Путин провели новый телефонный разговор
  • globallookpress.com

Как отмечается, стороны обсудили ситуацию внутри Белоруссии и на «внешнем контуре, особенно на западном направлении».

Кроме того, президенты обсудили борьбу с коронавирусом и договорились, что граждане Белоруссии в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний российской вакцины от коронавируса.

Как отмечается, Белоруссия станет первой страной, куда будет поставлена данная вакцина.

Ранее Лукашенко заявил, что «сошёлся во мнении» с Путиным относительно ситуации в республике.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить