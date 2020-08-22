Лукашенко заявил о «едином мнении» с Путиным о ситуации в Белоруссии

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Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал корреспонденту RT Игорю Жданову, что «сошёлся во мнении» с российским лидером Владимиром Путиным относительно ситуации в республике.
Лукашенко заявил о «едином мнении» с Путиным о ситуации в Белоруссии
  • Reuters

«Хорошо проходит (взаимодействие с Россией. — RT), это большой вопрос. Мы поговорим, но скажу главное: кто-то в России — я часто это вижу в средствах массовой информации — говорит: «Ах, в Белоруссии, ах, в Белоруссии». Не в Белоруссии, это у вас, вот здесь — на западной границе — давят, травят», — заявил глава государства.

По его словам, они с Путиным в этом вопросе «сошлись во мнениях»: «Нас травят здесь, чтобы броситься потом на Россию».

Как сказал Лукашенко, это «трамплин». Он отметил: «Мы его должны разрушить».

«Это наше единое мнение с президентом Путиным», — подытожил президент Белоруссии.

22 августа Александр Лукашенко выступил на митинге в Гродно.

После мероприятия он рассказал корреспонденту RT Константину Придыбайло, почему решил «сделать паузу» до выступления перед гражданами республики.

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