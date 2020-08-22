Лукашенко прокомментировал своё выступление в Гродно

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Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал корреспонденту RT Константину Придыбайло, почему решил «сделать паузу» до выступления перед гражданами республики на митинге в Гродно.

«Честно скажу: я знал, что так будет. Я боялся столкновений в тот острый период, и они к этому готовились, «если выйдут лукашенковцы — будем мочить». Я боялся, что пострадают эти люди. Поэтому мы делали паузу, ну, может, перебрали, и должен сказать, что спасибо Путину, моему другу, который тоже говорит: «Слушай, что ты молчишь?», я говорю: «Скоро услышишь», — сказал белорусский президент.

Он подчеркнул, что в Гродно вышла на улицу «туча людей».

«Я не ожидал такого», — отметил Лукашенко.

22 августа Александр Лукашенко выступил на митинге в Гродно.

В частности, он заявил, что инициаторы беспорядков в республике находятся за границей, и призвал правоохранительные органы «аккуратно выявить» всех провокаторов, «списки» которых уже есть.

Он также рассказал, что нашлись лица, которые «толкают страну в пропасть раздора и бедности».

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