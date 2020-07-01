Порошенко рассказал, какую вину он признаёт
- РИА Новости
«Они обвиняют меня, что я в июне 2014 года отдал приказ на контрнаступление. Я признаю эту «вину». Они обвиняют меня, что я отдал приказ военным кораблям двигаться через украинский Керченский пролив. Пишите: я признаю эту «вину». Они обвиняют меня, что я назначаю руководителей разведки. Я признаю эту «вину», — приводит УНИАН слова Порошенко.
Также он добавил, что признает «вину» за подписание Минских соглашений и за то, что украинская церковь получила томос об автокефалии.
Ранее Порошенко заявил, что в отношении него на Украине возбуждены 24 дела.