Порошенко рассказал, какую вину он признаёт

Бывший президент Украины Пётр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований и выступил на митинге перед зданием ГБР.

«Они обвиняют меня, что я в июне 2014 года отдал приказ на контрнаступление. Я признаю эту «вину». Они обвиняют меня, что я отдал приказ военным кораблям двигаться через украинский Керченский пролив. Пишите: я признаю эту «вину». Они обвиняют меня, что я назначаю руководителей разведки. Я признаю эту «вину», — приводит УНИАН слова Порошенко.

Также он добавил, что признает «вину» за подписание Минских соглашений и за то, что украинская церковь получила томос об автокефалии.

Ранее Порошенко заявил, что в отношении него на Украине возбуждены 24 дела.